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Атаковали с разных направлений, к защите привлекали истребители: что известно о ночной атаке

Суббота 16 декабря 2023 09:33
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Атаковали с разных направлений, к защите привлекали истребители: что известно о ночной атаке Фото: атаковали с разных направлений, к защите привлекали истребители: что известно о ночной атаке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 декабря российские террористы в очередной раз прибегли к массированной атаке дронами против Украины. К отражению нападения были привлечены истребители.

Все подробности ночной атаки россиян на Украину - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, мэра Киева Виталия Кличко.

После 23 часов по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о:

  • западный курс БпЛА в Черниговской и на границе Сумской и Черниговской областей;
  • группе, которая направлялась в Яготинском районе Киевской области;
  • западный курс БпЛА в Николаевской области;
  • северо-западный курс БпЛА в Кировоградской области.

Киев и Киевская область

Воздушная тревога в регионе прозвучала в 23:30. Уже в 11:55 в столице можно было услышать работу противовоздушной обороны. В частности Кличко предупредил о движении еще одной группы беспилотников.

Позже ПВО сработала и в Дарницком районе Киева. Гражданских призвали находиться в укрытиях. Также взрывы раздавались в Подольском районе.

В 12:43 Кличко заявил о вражеских целях, которые снова двигались в направлении Киева, а уже в 12:56 предупредил о дополнительных двух группах беспилотников со стороны Черниговской области.

Очередная группа "Шахедов"

После 2 ночи Воздушные силы заявили о новой группе российских беспилотников, а Киев предупредили о ракетной опасности. В частности:

  • БпЛА пролетали в Черниговской области с курсом на юг;
  • беспилотники летели в Винницкой области с вероятным направлением на Староконстантинов, а в Бориспольском районе с южным курсом.

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