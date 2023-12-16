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Дроны летели из трех направлений: детали ночной атаки

Украина, Суббота 16 декабря 2023 08:35
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Дроны летели из трех направлений: детали ночной атаки Фото: силы ПВО сбили 30 из 31 вражеских дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 16 декабря выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе. Пуски были из трех районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пуски "шахедов" были их трех направлений: Приморско-Ахтарск, Сеща и Курск (территория РФ). Всего в ударе был применен 31 ударный БпЛА.

Силы противовоздушной обороны сбили 30 "шахедов". ПВО работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях.

К отражению атаки привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Что известно о ночной атаке

Еще с вечера 15 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках дронов. Они летели несколькими группами по направлению к северным, центральным и южным областям.

Взрывы из-за работы ПВО слышали в разных регионах, в частности, в Киеве. Власти столицы и области сообщали о взрывах. Позже стало известно, что в Киеве уничтожены все вражеские цели. Попаданий не было.

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