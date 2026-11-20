Две ракеты и дрон РФ упали на территории Польши во время массированной атаки по Украине 20 ноября. Одна из ракет взорвалась в 96 км от места проведения военных учений с участием стран "Коалиции желающих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и RMF24 .

О падении средств воздушного нападения в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник-над-Санем и Молодич сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш во время брифинга.

По его словам, в Новом Липовце обнаружили объект, идентифицированный как ракета Х-101. Еще одна ракета упала в Руднике-над-Санем, а в Молодиче зафиксировали падение, вероятно, реактивного беспилотника.

"Эта атака РФ на территорию Украины, которая также коснулась Польши, стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны в Украине", - заявил Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано повреждений критически важной инфраструктуры.

Дата для удара выбрана не случайно

Польский министр считает, что Россия выбрала дату атаки не случайно. По его словам, недалеко от районов, где действовали польские военно-воздушные силы, проходят учения с участием "Коалиции желающих".

"Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны России. На мой взгляд, выбор времени не случаен. Сегодня в Нова-Демби - неподалеку от районов, где действовали наши военно-воздушные силы, - проходят учения с участием "Коалиции желающих"", - рассказал Косиняк-Камыш.

Как отмечает The Telegraph, в Новой Дембе Подкарпатского воеводства продолжаются военные учения с участием военнослужащих Британии и других европейских стран.

Эти маневры являются частью программы "Коалиции желающих", цель которой - обеспечить готовность союзников Украины к ее защите в случае заключения мирного соглашения.

В то же время генерал Иренеуш Новак сообщил, что всего было зафиксировано 11 объектов, представляющих прямую угрозу вторжения в воздушное пространство Польши. Три из них упали на польской территории.