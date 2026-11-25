Польша обратилась к НАТО с просьбой изучить возможность сбития российских ракет над Украиной, если они летят в сторону стран Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам информированных источников, Варшава озвучила предложение на встрече послов стран-членов НАТО в Брюсселе. Часть государств оно заинтересовало, однако разговор был предварительным.

По итогам встречи в НАТО сообщили, что направят в Польшу самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Он будет следить за восточными регионами страны.

Также Североатлантический союз рассмотрит возможность развернуть там дополнительные силы и средства.

Что говорят в Варшаве

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, можно ли перехватывать ракеты еще до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО.

"Эта дискуссия продолжается. Она началась не сегодня, а продолжается уже давно. Но, по моему мнению, ни одна страна самостоятельно, безусловно, не способна этого сделать", - заявил он.

Польский министр добавил, что наблюдает "большую готовность обсуждать этот вопрос", однако "решительности действовать" пока нет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что ракета или дрон у воздушного пространства страны уже является прямой угрозой.

" Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу. Я считаю, что сбитие ракеты над территорией Украины по просьбе самой Украины подпадает под определение самообороны " , - подчеркнул он.

Почему идея противоречива

Предложение предполагает, что оборонные действия НАТО выйдут за пределы территории Североатлантического союза и охватят Украину. Поэтому союзники могут оказаться под угрозой прямого столкновения с Россией.

Чиновник одной из стран-членов НАТО на восточном фланге, говоривший анонимно, сказал, что такое действие может сделать Альянс стороной конфликта. По его словам, это предел, который НАТО до сих пор тщательно избегало пересекать.

В Брюсселе не обсуждали, какие силы и средства могли бы привлечь. Собеседники отметили, что Киеву, вероятно, пришлось бы предупреждать Альянс и открывать для него свое воздушное пространство.

Bloomberg отмечает, что для такого решения нужно единодушное согласие всех союзников, которого пока нет. Также необходима координация с высшим военным командованием НАТО.

В то же время в Европе учащаются случаи диверсий. Поэтому все чаще возникает вопрос, где Альянс должен провести "красную линию" в ответ на угрозу со стороны России и некоторые чиновники призывают действовать более решительно.