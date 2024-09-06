Почему операция ВСУ в Курской области была в секрете: Зеленский объяснил причину

Подготовку Украины к операции в Курской области нужно было держать в секрете от партнеров, ведь российская разведка присутствует повсюду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на 50-м международном форуме "Амброзетти".
По его словам, у Украины была информация от своей разведки и партнеров из США, ЕС и Великобритании о том, что Россия хочет попытаться атаковать Сумскую область.
Как пояснил Зеленский, Россия решила прибегнуть к этому после того, как ей не удалось оккупировать Харьков.
Президент рассказал, что после получения этой информации вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение об операции в Курской области.
"Мы решили: да, нам нужно сделать это быстрее. И никто не должен знать (об операции - ред.). Это не потому, что мы не уважаем кого-то - нет, это не об этом. Россия повсюду просто со своей разведкой, повсюду . Вот почему мы должны были пользоваться этой информацией очень осторожно, очень конфиденциально", - пояснил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что в результате Украина имела успех в Курской операции, поэтому удалось защитить Сумскую область.
Напомним, с начала августа в Курской области идет наступательная операция украинских войск.
Всего с начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.
Также ВСУ удалось частично создать буферную зону и оттянуть вражеские силы по другим направлениям.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все определенные задачи Курской операции ВСУ реализуются. Сейчас там наибольшее пополнение обменного фонда.
Также по словам Зеленского, в течение первого месяца операции ВСУ на территории Курской области Россия потеряла около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал пять целей операции в Курской области.
В частности, по его словам, Украина с помощью Курской операции хотела предотвратить новое наступление России. Такие действия ВСУ помогли защитить население Сумской области.
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