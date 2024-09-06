Чому операція ЗСУ у Курській області була в секреті: Зеленський пояснив причину

За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, ЄС та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.

Як пояснив Зеленський, Росія вирішила вдатися до цього після того, як їй не вдалося окупувати Харків.

Президент розповів, що після отримання цієї інформації разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирським було ухвалене рішення про операцію у Курській області.

"Ми вирішили: так, нам потрібно зробити це швидше. І ніхто не повинен знати (про операцію - ред.). Це не тому, що ми не поважаємо когось - ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", - пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що в результаті Україна мала успіх в курській операції, тому й вдалося захистити Сумську область.