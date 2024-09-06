Чому операція ЗСУ у Курській області була в секреті: Зеленський пояснив причину

Підготовку України до операції у Курській області потрібно було тримати у секреті від партнерів, адже російської розвідки присутня всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті".
За його словами, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, ЄС та Великої Британії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.
Як пояснив Зеленський, Росія вирішила вдатися до цього після того, як їй не вдалося окупувати Харків.
Президент розповів, що після отримання цієї інформації разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирським було ухвалене рішення про операцію у Курській області.
"Ми вирішили: так, нам потрібно зробити це швидше. І ніхто не повинен знати (про операцію - ред.). Це не тому, що ми не поважаємо когось - ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно", - пояснив глава держави.
Зеленський наголосив, що в результаті Україна мала успіх в курській операції, тому й вдалося захистити Сумську область.
Нагадаємо, з початку серпня у Курській області триває наступальна операція українських військ.
Загалом з початку ведення операції Україна взяла під свій контроль вже понад 100 населених пунктів у Курській області.
Також ЗСУ вдалося частково створити буферну зону та відтягнути ворожі сили з інших напрямків.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що всі визначені завдання Курської операції ЗСУ реалізовуються. Наразі там - найбільше поповнення обмінного фонду.
Також за словами Зеленського, протягом першого місяця операції ЗСУ на території Курської області Росія втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.
Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав п'ять цілей операції в Курській області.
Зокрема, за його словами, Україна за допомогою Курської операції хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.
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