Сырский назвал пять целей операции ВСУ в Курской области

Украина при помощи операции в Курской области хотела предотвратить новое наступление России. Также такие действия ВСУ помогли защитить население Сумской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский также напомнил, что операция ВСУ вынудила россиян перебросить в Курскую область десятки тысяч своих военных. Среди них - бойцы лучших в РФ подразделений воздушно-десантных войск.

Операция в Курской области

Напомним, украинская операция в Курской области продолжается уже почти месяц. Бойцам ВСУ взяли под свой контроль более 1000 квадратных километров территории врага.

Это вынудило россиян перебросить из Украины своих солдат для обороны Курской области. По словам президента Владимира Зеленского, всего враг направил туда 60 тысяч военных.

Также глава государства недавно отмечал, что Украина при помощи операции в Курской области хотела предотвратить возможное наступление россиян на Сумскую область в будущем. Поэтому такой ход стал превентивным ударом.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что украинские защитники в ходе боев в Курской области "добились многого". Но спрогнозировать дальнейший ход событий пока сложно.

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