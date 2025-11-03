ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть

Понедельник 03 ноября 2025 10:48
По Украине отменили графики отключений: когда свет снова может исчезнуть Фото: по Украине отменили графики отключений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине отменили графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго и сообщение "Укрэнерго".

"Благодаря осуществленным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности отменены во всех регионах. Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что из-за вражеских атак на энергетические объекты есть новые обесточивания в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Потребление света растет

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в стране остается высоким. Сегодня, 3 ноября, по состоянию на 8:30, оно было на 6,8% выше, чем в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 31 октября.

Причина изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также меньший объем применения мер ограничения.

При этом, вчера, 2 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 26 октября. Причина - меньший объем применения мер ограничения потребления.

"Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Не включайте несколько таких приборов одновременно с 16:00 до 22:00", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Удары РФ по энергетике

Войска РФ в последние месяцы возобновили удары по энергетическим объектам в Украине. В частности, в результате последней массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября были обесточены сотни населенных пунктов в нескольких областях.

В Винницкой области были обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148.

Под удар попали западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Графики отключения света Электроэнергия
