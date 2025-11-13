Почему Лавров и Песков просят Трампа снова говорить с Путиным о мире: в СНБО объяснили

Что говорили Лавров и Песков

Вчера, 13 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заговорил о том, что Россия "готова" к встрече диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

При этом Лавров уточнил, что такая встреча может состояться, если она будет основана на "тщательно проработанных результатах" предыдущего саммита, который прошел на Аляске. Что именно глава российского МИД имел в виду - он не уточнил.

Лавров добавил, что конкретную дату для встречи Путина и Трампа пока не определили.

В свою очередь Песков вчера, 13 ноября, выразил надежду, что Трамп готов содействовать решению "проблемы" с Украиной дипломатическим путем.

Он уточнял, что Россия якобы хочет развивать сотрудничество с США, в том числе в сфере торговли.

Стоит заметить, что Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште еще в октябре. Это произошло во время их телефонного звонка.

Но потом Трамп решил отменить встречу, поскольку Россия не хочет останавливаться в Украине.