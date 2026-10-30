Почему Конотоп 5 дней был без света: Шмыгаль рассказал детали

Почему возобновление электроснабжения затянулось

По словам Шмыгаля, после повреждения трех ключевых подстанций, которые снабжают Конотоп электроэнергией, "Укрэнерго" и облэнерго приступили к восстановительным работам.

Энергетики пять раз пытались возобновить электроснабжение, однако каждая попытка сопровождалась повторными поражениями объектов, короткими замыканиями и новыми проблемами в сети. Это усложняло работы и продлевало сроки обновления.

В течение пяти дней электроэнергию возвращали жителям постепенно. Каждый день заживляли от 5 до 8 тысяч абонентов, тогда как еще около 10-18 тысяч оставались без света.

На четвертый день электроснабжение было возобновлено для всех абонентов. Однако на пятый день всех потребителей технологически отключили на несколько часов, чтобы перевести сеть на постоянную схему питания.

Были ли перебои с водой и газом

По словам министра энергетики, газоснабжение в Конотопе не прекращалось - газ получали все потребители.

Зато возникли проблемы с водоснабжением. У местного водоканала не было резервного питания от дизельных генераторов, из-за чего были перебои с подачей воды.

Шмигаль отметил, что во время каждого возобновления электроснабжения энергетики, прежде всего, заживляли водоканал, чтобы обеспечить город водой.

Что произошло в Конотопе

Напомним, перебои с электроснабжением в Конотопе начались в ночь на 24 октября после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атаки были повреждены несколько энергетических объектов, часть из которых подверглась полному разрушению.

Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщал, что для обеспечения работы генераторов и пунктов несокрушимости городу срочно потребовалось по меньшей мере 40 тонн дизельного горючего.

В "Сумыоблэнерго" рассказывали РБК-Украина, что восстановительные работы продолжались непрерывно. Несмотря на длительное отсутствие электроэнергии, образовательные учреждения города продолжали работать: детские сады оставались открытыми, а детей обеспечивали горячим питанием. Школы находились на каникулах согласно утвержденному графику, который совпал с периодом отключений.