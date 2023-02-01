Почему Австрия не поставляет Украине вооружение: ответ президента

Австрия не может поставлять Украине оружие из-за того, что нейтральность зафиксирована в австрийской конституции, а также главной проблемой является заброшенное десятилетиями военное вооружение страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нейтральность зафиксирована в австрийской конституции, и поменять конституцию можно только 2/3 в парламенте. А я сейчас не вижу, чтобы готовность была в Австрии отступить от своей конституции. Это связано с историей, Второй мировой войной, 1955 годом", - сказал Ван дер Беллен.

Кроме того, он отметил, что есть еще и другая проблема. По словам президента, в Австрии уже десятилетиями заброшено военное вооружение.

"И поэтому мы не видим возможности, что мы можем поставлять. Мы экономили бюджеты наших вооруженных сил, но пытаемся делать все на уровне ЕС. Что касается транзита из одной страны НАТО в другую на земле и воздухом, то это разрешается", - добавил Ван дер Беллен.