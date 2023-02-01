Президент Австрии заявил о поддержке Формулы мира Зеленского

Австрия будет всеми возможными способами поддерживать Формулу мира Украины для урегулирования войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Что касается плана президента Зеленского из 10 пунктов, то Австрия точно будет поддерживать все дипломатические идеи и меры, направленные на прекращение огня и достижение мира. Или уже пора, вы можете лучше оценить, чем я. Но мы в любом случае будем делать все, чтобы поддержать этот план всеми возможными способами", - заявил президент Австрии.

Также он отметил, что Австрия могла бы сыграть посредническую роль в мирных переговорах между Украиной и Россией, поскольку Вена славится в качестве переговорной площадки из-за нейтралитета страны и расположения одной из штаб-квартир ООН.

В то же время Ван дер Беллен заметил, что пока не видит "никаких голубей мира, где-то летающих".