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Президент Австрии заявил о поддержке Формулы мира Зеленского

Новина українською →
Среда 01 февраля 2023 17:39
Президент Австрии заявил о поддержке Формулы мира Зеленского Фото: Александер Ван дер Беллен, президент Австрии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Австрия будет всеми возможными способами поддерживать Формулу мира Украины для урегулирования войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Что касается плана президента Зеленского из 10 пунктов, то Австрия точно будет поддерживать все дипломатические идеи и меры, направленные на прекращение огня и достижение мира. Или уже пора, вы можете лучше оценить, чем я. Но мы в любом случае будем делать все, чтобы поддержать этот план всеми возможными способами", - заявил президент Австрии.

Также он отметил, что Австрия могла бы сыграть посредническую роль в мирных переговорах между Украиной и Россией, поскольку Вена славится в качестве переговорной площадки из-за нейтралитета страны и расположения одной из штаб-квартир ООН.

В то же время Ван дер Беллен заметил, что пока не видит "никаких голубей мира, где-то летающих".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Австрии прибыл в Киев с официальным визитом. Позже Зеленский провел встречу с Ван дер Белленом, во время которой подняли ряд важных вопросов.

Также добавим, что во время встречи министра обороны Австрии Клаудии Таннер и ее венгерского коллеги Кристофа Салай-Бобровницкого в Будапеште, стороны договорились не предоставлять вооружение Украине.

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