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Чому Австрія не постачає Україні озброєння: відповідь президента

Фото: Александер Ван дер Беллен, президент Австрії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Австрія не може постачати Україні зброю через те, що нейтральність зафіксована в австрійській конституції, а також головною проблемою є занедбане десятиліттями військове озброєння країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив у ході спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Нейтральність зафіксована в австрійській конституції, і поміняти конституцію можна лише 2/3 у парламенті. А я зараз не бачу, щоб була готовність в Австрії відступити від своєї конституції. Це пов'язано з історією, Другою світовою війною, 1955 роком", - сказав Ван дер Беллен.

Орім того, він зазначив, що є ще й інша проблема. За словами президента, в Австрії уже десятиліттями занедбане військове озброєння.

"І через це ми не бачимо можливості, що ми можемо постачати. Ми економили бюджети наших збройних сил, але намагаємося робити все на рівні ЄС. Що стосується транзиту з однієї країни НАТО до іншої на землі та повітрям, то це дозволяється", - додав Ван дер Беллен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із австрійським колегою Олександром Ван дер Белленом. Однією з тем обговорень стало гуманітарне співробітництво між країнами.

За словами Ван дер Беллена, Австрія буде всіма можливими способами підтримувати "формулу миру" України для врегулювання війни з Росією.

Окрім того, Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти буде направлено на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.

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