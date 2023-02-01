Чому Австрія не постачає Україні озброєння: відповідь президента

"Нейтральність зафіксована в австрійській конституції, і поміняти конституцію можна лише 2/3 у парламенті. А я зараз не бачу, щоб була готовність в Австрії відступити від своєї конституції. Це пов'язано з історією, Другою світовою війною, 1955 роком", - сказав Ван дер Беллен.

Орім того, він зазначив, що є ще й інша проблема. За словами президента, в Австрії уже десятиліттями занедбане військове озброєння.

"І через це ми не бачимо можливості, що ми можемо постачати. Ми економили бюджети наших збройних сил, але намагаємося робити все на рівні ЄС. Що стосується транзиту з однієї країни НАТО до іншої на землі та повітрям, то це дозволяється", - додав Ван дер Беллен.