Австрия передаст Украине несколько миллионов евро на восстановление энергообъектов

Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Наше министерство также передаст 5 миллионов евро для восстановления трансформаторных подстанций в Украине", - заявил он.

Стоит заметить, что Австрия помогает Украине только в гуманитарной сфере, поскольку передавать вооружение и военную технику не позволяет ей военный нейтралитет.