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Австрия передаст Украине несколько миллионов евро на восстановление энергообъектов

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Киев, Среда 01 февраля 2023 18:34
Австрия передаст Украине несколько миллионов евро на восстановление энергообъектов Фото: Александр Ван дер Беллен, президент Австрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Наше министерство также передаст 5 миллионов евро для восстановления трансформаторных подстанций в Украине", - заявил он.

Стоит заметить, что Австрия помогает Украине только в гуманитарной сфере, поскольку передавать вооружение и военную технику не позволяет ей военный нейтралитет.

Напомним, ранее стало известно, что президент Австрии сегодня, 1 февраля, посетил Украину.

В ходе своего визита Ван дер Беллен заявил, что Австрия полностью поддерживает украинскую "формулу мира".

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