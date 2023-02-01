Зеленский провел встречу с президентом Австрии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Одной из тем обсуждений стало гуманитарное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Приветствую в Киеве президента Австрии Александра Ван дер Беллена! Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских громад - всего того, что помогает сохранять и восстанавливать нормальную жизнь во время войны", - написал президент Украины по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что президент Австрии прибыл в Киев с официальным визитом. Он запланировал встречу с Зеленским.

Также мы писали, что вчера, 31 января, Австрия продлила право на временное проживание для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

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