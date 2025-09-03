Мужчины не смогут выехать за границу сразу после войны: у Зеленского объяснили причину
Несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE.
По словам Подоляка, ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. После этого наступит короткий своеобразный "переходный период", после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.
Фактически, заверил советник ОПУ, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.
При этом Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.
Выезд мужчин 18-22 лет за границу
Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения. В ОПУ объяснили, что это сделано, чтобы "сохранить молодых ребят для Украины".
Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.