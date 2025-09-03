Мужчины не смогут выехать за границу сразу после войны: у Зеленского объяснили причину

Несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем.

Как сообщает РБК-Украина , об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE .

По словам Подоляка, ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. После этого наступит короткий своеобразный "переходный период", после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.

Фактически, заверил советник ОПУ, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.

При этом Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.