ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мужчины не смогут выехать за границу сразу после войны: у Зеленского объяснили причину

Украина, Среда 03 сентября 2025 23:07
UA EN RU
Мужчины не смогут выехать за границу сразу после войны: у Зеленского объяснили причину Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE.

По словам Подоляка, ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. После этого наступит короткий своеобразный "переходный период", после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.

Фактически, заверил советник ОПУ, это будет означать полную свободу выезда. Но государство учитывает возможные риски, а также очереди на границе.

При этом Подоляк посоветовал мужчинам не покидать Украину. По его словам, после войны здесь появятся рабочие места и программы восстановления. Поэтому оставаться дома, по его мнению, будет не менее перспективно, чем попытаться поискать счастья за рубежом.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения. В ОПУ объяснили, что это сделано, чтобы "сохранить молодых ребят для Украины".

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

РБК-Украина писало, что с утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выезд за границу
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике