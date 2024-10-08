Вступившие в Украинский легион мужчины смогут "без проблем" пересекать границу, - консул

Дипломат отметил, что Украина должна бороться с дезинформацией, поскольку россияне распространяют ложные факты. Они касаются, в частности, отправки украинских солдат на фронт без надлежащей подготовки, обмундирования, снаряжения. Но это фейки.

Куць подчеркнул, что любой желающий может обратиться в призывной пункт в Люблине, это не предусматривает каких-либо обязательств. В частности, можно узнать условия и сумму контракта, а также обсудить любые волнующие вопросы.

"В легионе есть материальное вознаграждение, вы можете без проблем пересекать границу, возвращаться в отпуск и на ротацию. Кроме того, в призывном пункте заявку могут подать люди в возрасте от 18 лет, а не от 25 - ведь именно таков мобилизационный возраст в Украине", - добавил он.