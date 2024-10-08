Чоловіки, які вступили в Український легіон, зможуть "без проблем" перетинати кордон, - консул

Дипломат зазначив, що Україна має боротися з дезінформацією, оскільки росіяни поширюють неправдиві факти. Вони стосуються, зокрема, відправки українських солдатів на фронт без належної підготовки, обмундирування, спорядження. Але це фейки.

Куць наголосив, що будь-який бажаючий може звернутися до призовного пункту в Любліні, це не передбачає жодних зобов'язань. Зокрема, можна дізнатися про умови та суму контракту, а також обговорити будь-які хвилюючі питання.

"У легіоні є матеріальна винагорода, ви можете без проблем перетинати кордон, повертатися у відпустку та на ротацію. Крім того, у призовному пункті заявку можуть подати люди віком від 18 років, а не від 25 - адже саме такий мобілізаційний вік в Україні", - додав він.