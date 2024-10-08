UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Чоловіки, які вступили в Український легіон, зможуть "без проблем" перетинати кордон, - консул

Фото: Олег Куць, генконсул України у Любліні (facebook.com/THEWORLDFORUKRAINESUMMIT)
Автор: Іван Носальський

Чоловіки, які вступлять до Українського легіону у Польщі, матимуть право перетинати кордон. Також для них передбачено виплати.

Про це заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на I.pl.

Дипломат зазначив, що Україна має боротися з дезінформацією, оскільки росіяни поширюють неправдиві факти. Вони стосуються, зокрема, відправки українських солдатів на фронт без належної підготовки, обмундирування, спорядження. Але це фейки.

Куць наголосив, що будь-який бажаючий може звернутися до призовного пункту в Любліні, це не передбачає жодних зобов'язань. Зокрема, можна дізнатися про умови та суму контракту, а також обговорити будь-які хвилюючі питання.

"У легіоні є матеріальна винагорода, ви можете без проблем перетинати кордон, повертатися у відпустку та на ротацію. Крім того, у призовному пункті заявку можуть подати люди віком від 18 років, а не від 25 - адже саме такий мобілізаційний вік в Україні", - додав він.

 

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Любліні відкрили набір в український легіон. Призовний центр працює щодня з 09:00 до 17:00 без перерв.

За словами заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського, документи подали вже 196 українців.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, кількість охочих вступити до легіону виявилася меншою, ніж очікувалося.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПольщаПризов до арміїВійна в Україні