Мужчину могут не взять на работу, если он не стоит на учете в ТЦК: разъяснение
При трудоустройстве украинские работодатели обязаны проверять наличие у кандидатов военно-учетных документов. Поэтому мужчину, который не стоит на учете в ТЦК, могут законно не принять на работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда.
По данным Гоструда, военно-учетные документы при приеме на работу должны предоставить:
- военнообязанные - военный билет или временное удостоверение;
- призывники - удостоверение о приписке к призывному участку.
Без этих документов оформление на работу запрещено. Такие требования установлены постановлением КМУ №921.
Принимать на работу призывников и военнообязанных работодатели имеют право только после постановки их на воинский учет в ТЦК (или при условии пребывания на учете в СБУ или Службе внешней разведки).
Таким образом, если кандидат не состоит на воинском учете, работодатель не может законно заключить с ним трудовой договор.
Женщины с медицинским образованием - тоже военнообязанные
В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области отмечают, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием относятся к военнообязанным и также должны подать военно-учетный документ - даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной.
В Гослекслужбе также обращают внимание, что с января 2023 года действует постановление КМУ №1487, которое определяет порядок ведения внутреннего воинского учета работодателем.
Согласно документу женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, которые еще не стали на воинский учет, могут трудоустраиваться и выполнять свои обязанности до конца 2026 года как невоеннообязанные.
При этом работодатель обязан уведомлять ТЦК о наличии трудовых отношений с такими работницами.
Напомним, в Украине вводят автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не были на учете. Правительство утвердило новые правила, по которым ТЦК будут получать данные из государственных реестров и ставить таких граждан на учет без их личного появления.
Также РБК-Украина рассказывало, что такое военно-учетная специальность (ВОС), для чего она нужна и как ее назначают. Так, ВОС определяет военную профессию и принадлежность к роду войск, а получают ее как военнослужащие, так и военнообязанные - во время постановки на учет или прохождения службы.