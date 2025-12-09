Мужчину могут не взять на работу, если он не стоит на учете в ТЦК: разъяснение

При трудоустройстве украинские работодатели обязаны проверять наличие у кандидатов военно-учетных документов. Поэтому мужчину, который не стоит на учете в ТЦК, могут законно не принять на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда .

По данным Гоструда, военно-учетные документы при приеме на работу должны предоставить:

военнообязанные - военный билет или временное удостоверение;

призывники - удостоверение о приписке к призывному участку.

Без этих документов оформление на работу запрещено. Такие требования установлены постановлением КМУ №921.

Принимать на работу призывников и военнообязанных работодатели имеют право только после постановки их на воинский учет в ТЦК (или при условии пребывания на учете в СБУ или Службе внешней разведки).

Таким образом, если кандидат не состоит на воинском учете, работодатель не может законно заключить с ним трудовой договор.

Женщины с медицинским образованием - тоже военнообязанные

В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области отмечают, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием относятся к военнообязанным и также должны подать военно-учетный документ - даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной.

В Гослекслужбе также обращают внимание, что с января 2023 года действует постановление КМУ №1487, которое определяет порядок ведения внутреннего воинского учета работодателем.

Согласно документу женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, которые еще не стали на воинский учет, могут трудоустраиваться и выполнять свои обязанности до конца 2026 года как невоеннообязанные.

При этом работодатель обязан уведомлять ТЦК о наличии трудовых отношений с такими работницами.