ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мужчину могут не взять на работу, если он не стоит на учете в ТЦК: разъяснение

Вторник 09 декабря 2025 17:50
UA EN RU
Мужчину могут не взять на работу, если он не стоит на учете в ТЦК: разъяснение Фото: Трудоустройство мужчин в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

При трудоустройстве украинские работодатели обязаны проверять наличие у кандидатов военно-учетных документов. Поэтому мужчину, который не стоит на учете в ТЦК, могут законно не принять на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда.

По данным Гоструда, военно-учетные документы при приеме на работу должны предоставить:

  • военнообязанные - военный билет или временное удостоверение;
  • призывники - удостоверение о приписке к призывному участку.

Без этих документов оформление на работу запрещено. Такие требования установлены постановлением КМУ №921.

Принимать на работу призывников и военнообязанных работодатели имеют право только после постановки их на воинский учет в ТЦК (или при условии пребывания на учете в СБУ или Службе внешней разведки).

Таким образом, если кандидат не состоит на воинском учете, работодатель не может законно заключить с ним трудовой договор.

Женщины с медицинским образованием - тоже военнообязанные

В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области отмечают, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием относятся к военнообязанным и также должны подать военно-учетный документ - даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной.

В Гослекслужбе также обращают внимание, что с января 2023 года действует постановление КМУ №1487, которое определяет порядок ведения внутреннего воинского учета работодателем.

Согласно документу женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, которые еще не стали на воинский учет, могут трудоустраиваться и выполнять свои обязанности до конца 2026 года как невоеннообязанные.

При этом работодатель обязан уведомлять ТЦК о наличии трудовых отношений с такими работницами.

Напомним, в Украине вводят автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не были на учете. Правительство утвердило новые правила, по которым ТЦК будут получать данные из государственных реестров и ставить таких граждан на учет без их личного появления.

Также РБК-Украина рассказывало, что такое военно-учетная специальность (ВОС), для чего она нужна и как ее назначают. Так, ВОС определяет военную профессию и принадлежность к роду войск, а получают ее как военнослужащие, так и военнообязанные - во время постановки на учет или прохождения службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине Воинский учет
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте