На Киевщине произошла массовая драка, полиция устанавливает обстоятельства

В селе Святопетровское Киевской области произошел конфликт между подростками и мужчинами, переросший в драку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Детали инцидента

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Бучанском районе, о чем в полицию сообщили местные жители.

По предварительным данным, семья отдыхала на территории домовладения. Рядом с ним компания подростков громко вела себя, из-за чего мужчины решили сделать замечание.

После замечания возник словесный конфликт, который перерос в драку. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Сейчас правоохранители зарегистрировали информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Продолжается проверка.