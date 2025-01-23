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Муж народного депутата Кормышкиной получил подозрение

Украина, Четверг 23 января 2025 19:00
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Муж народного депутата Кормышкиной получил подозрение Фото: нардеп и ее муж не задекларировали имущество стоимостью более 20 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Правоохранители сообщили мужу народного депутата о подозрении в легализации незаконного имущества. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Юрии Кормышкине, который является мужем Ирины Кормышкиной.

"НАБУ и САП сообщили мужу действующего народного депутата Украины о подозрении в легализации имущества, которое его жена приобрела незаконным способом, а также в недекларировании такого имущества", - заявили в Бюро.

По данным следствия, в 2021-2022 годах нардеп приобрела в собственность средства на сумму более 20 млн гривен, которые существенно превышали ее законные доходы.

В дальнейшем она якобы передала их в заем своему мужу, который за них приобрел домовладение в Одесской области, где супруги сейчас и проживают.

Кроме того, правоохранители отметили, что ни народный депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании.

Действия Кормышкина сейчас квалифицированы по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, согласно чему, в случае доказательства его вины, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Дело Кормышкиной

Еще в октябре нардепу Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которыми она якобы завладела в 2021-2022 годах.

Заметим, что в начале этого месяца Кормышкиной сообщили о новом подозрении.

Подробнее о том, кто такая Ирина Кормышкина, можно узнать в материале РБК-Украина.

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