ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мужчина, бросивший взрывчатку в премьера Японии, хотел стать политиком, - СМИ

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 07:20
Мужчина, бросивший взрывчатку в премьера Японии, хотел стать политиком, - СМИ Фото: Покушение на премьер-министра Японии: мужчина хотел стать политиком (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Подозреваемый в нападении на премьера Японии Фумио Кишиду был оскорблен избирательной системой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что 24-летний Рюджи Киммуру, бросивший взрывчатку в премьер-министра Японии Фумио Кишиду, хотел стать политиком и считал, что ему несправедливо запретили баллотироваться в парламент Японии.

По данным японских медиа, в июне прошлого года Кимура подал иск в суд, утверждая, что в июле 2022 г. ему должны были разрешиться зарегистрироваться на выборах в верхнюю палату парламента страны. Мужчина утверждал, что избирательная система, заблокировавшая его кандидатуру, неконституционна, нарушает гарантии равенства и другие права.

По законодательству, чтобы баллотироваться в верхнюю палату, кандидат должен внести депозит в размере 22 260 долларов и быть старше 30 лет. По данным полиции, на тот момент ему было 23 года и он был безработным.

Ранее мы писали, у места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кишиды произошел взрыв.

Напомним, появилось видео покушения на премьера Японии. Охранник Фумио Кисиды героически спас его во время покушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр Япония
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны