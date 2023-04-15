В Японии прогремел взрыв во время выступления премьера: подробности
Возле места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кишиды произошел взрыв, главу правительства эвакуировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
По предварительным данным, Кишида не пострадал. Сообщается, что взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда премьер-министр Японии начал свою речь. Правоохранители оперативно эвакуировали людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.
Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку, или небольшую трубу. Согласно комментариям очевидцев, бросивший взорвавшийся предмет задержан.
Премьер укрылся в полицейском участке, откуда уже вышел после задержания предполагаемого виновника происшествия. После случившегося Кишида перенёс место своего публичного выступления с порта Вакаямы на городской вокзал.
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