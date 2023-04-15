В Японии прогремел взрыв во время выступления премьера: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

По предварительным данным, Кишида не пострадал. Сообщается, что взрыв произошел в городе Вакаяма на юге Японии, когда премьер-министр Японии начал свою речь. Правоохранители оперативно эвакуировали людей с места происшествия. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Пока точно неизвестно, что именно взорвалось. Как пишет Kyodo, речь идет о предмете, который похож на дымовую шашку, или небольшую трубу. Согласно комментариям очевидцев, бросивший взорвавшийся предмет задержан.

Премьер укрылся в полицейском участке, откуда уже вышел после задержания предполагаемого виновника происшествия. После случившегося Кишида перенёс место своего публичного выступления с порта Вакаямы на городской вокзал.