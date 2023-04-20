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Чоловік, який кинув вибухівку в прем’єра Японії, хотів стати політиком, - ЗМІ

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Четвер 20 квітня 2023 07:20
Чоловік, який кинув вибухівку в прем’єра Японії, хотів стати політиком, - ЗМІ Фото: Замах на прем’єр-міністра Японії: чоловік хотів стати політиком (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Підозрюваний у нападі на прем’єра Японії Фуміо Кішіду був ображений на виборчу систему країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що 24-річний Рюджі Кімуру, який кинув вибухівку у прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду хотів стати політиком і вважав, що йому несправедливо заборонили балотуватися в парламент Японії.

За даними японських медіа, в червні минулого року Кімура подав позов до суду, стверджуючи, що в липні 2022 року йому мали дозволити зареєструватися на виборах у верхню палату парламенту країни. Чоловік стверджував, що виборча система, яка заблокувала його кандидатуру, є неконституційною, порушує гарантії рівності та інші права.

За законодавством, щоб балотувитися до верхньої палати кандидат має внести депозит у розмірі 22 260 доларів і бути старше 30 років. За даними поліції на той момент йому було 23 роки і він був безробітнім.

Раніше ми писали, біля місця публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди стався вибух.

Нагадаємо, з'явилося відео замаху на прем'єра Японії. Охоронець Фуміо Кісіди героїчно врятував його під час замаху.

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