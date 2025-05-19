Чего ждать украинским беженцам в Польше после выборов: ответ посольства

Отвечая на вопрос о высказываниях кандидатов в президенты, Лукасевич заявил, что нужно судить по действиям, а не по объявлениям и прогнозам на будущее.

"Польская система социальных выплат постоянно трансформируется. У нас есть собственное внутреннее обсуждение того, что делать с так называемой программой "800+", это известная программа поддержки семей с детьми. Поэтому мы ведем это обсуждение самостоятельно, и трансформация будет вполне естественной для наших собственных интересов", - сказал он.

По его словам, Украинские беженцы, граждане Украины являются частью этой системы, и они будут подпадать под изменения, которые применяются ко всем, кто является частью программы.

Изменения в системе

Лукасевич рассказал, что изменилось за последние два года, когда речь идет о социальных выплатах.

"Мы говорим о небольших выплатах, таких как 40 злотых в месяц для семей, которые приняли беженцев. Нужно было лишь укрепить систему, сделать ее более прозрачной и соответствующей нормам. То есть это не так уж и много - от людей требуется только, чтобы они отправляли своих детей в школу как основное условие для получения этой выплаты. И именно вокруг этого сейчас идет дискуссия", - сказал он.

По его словам, система будет меняться в соответствии с общими требованиями.

"Речь идет скорее об изменении общей структуры, а не об отдельных социальных группах в Польше, потому что, конечно, стоит отметить, что мы принимаем более миллиона украинских беженцев, которые являются нашими жителями, нашими гостями, нашими друзьями, нашими коллегами, частью нашей бизнес-среды. Они платят налоги, и они испытывают все необходимые изменения", - добавил Лукасевич.

Будущее беженцев после войны

Лукасевич заявил, что поддерживает позицию украинского правительства, что нельзя заставлять людей выбирать свой образ жизни: хотят ли они остаться, или они хотят вернуться, если им есть куда вернуться.

"Это очень важно. В Украине уже существует феномен внутренне перемещенных лиц. Это 7 или 8 миллионов человек. Это огромная часть украинского общества, которая переехала с Востока на Запад, с Юга на Север. Различные миграции, внутренние миграции, очевидно, из-за ситуации с безопасностью и жестокие нападения России на мирных жителей", - сказал он.

Лукасевич заявил, что Польша не буду заставлять людей выезжать или оставаться. "Это будет их выбор. Мы можем, разве что, провести какие-то социологические исследования, но опять же - для этих людей нет никакой угрозы или несправедливости, которая могла бы их постичь", - добавил он.