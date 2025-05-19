Чого чекати українським біженцям в Польщі після виборів: відповідь посольства

Відповідаючи на питання про висловлювання кандидатів в президенти, Лукасєвіч заявив, що потрібно судити за діями, а не за оголошеннями та прогнозами на майбутнє.

"Польська система соціальних виплат постійно трансформується. У нас є власне внутрішнє обговорення того, що робити з так званою програмою "800+", це відома програма підтримки сімей з дітьми. Тож ми ведемо це обговорення самостійно, і трансформація буде цілком природною для наших власних інтересів", - сказав він.

За його словами, Українські біженці, громадяни України є частиною цієї системи, і вони будуть підпадати під зміни, які застосовуються до всіх, хто є частиною програми.

Зміни в системі

Лукасєвіч розповів, що змінилося за останні два роки, коли йдеться про соціальні виплати.

"Отже, ми говоримо про невеликі виплати, такі як 40 злотих на місяць для сімей, які прийняли біженців. Потрібно було лише зміцнити систему, зробити її більш прозорою та такою, що відповідає нормам. Тобто це не так уже й багато - від людей вимагається лише, щоб вони відправляли своїх дітей до школи як основну умову для отримання цієї виплати. І саме навколо цього зараз точиться дискусія", - сказав він.

За його словами, система змінюватиметься відповідно до загальних вимог.

"Йдеться радше про зміну загальної структури, а не про окремі соціальні групи в Польщі, тому що, звичайно, варто зазначити, що ми приймаємо понад мільйон українських біженців, які є нашими мешканцями, нашими гостями, нашими друзями, нашими колегами, частиною нашого бізнес-середовища. Вони сплачують податки, і вони зазнають усіх необхідних змін", - додав Лукасєвіч.

Майбутнє біженців після війни

Лукасєвіч заявив, що підтримує позицію українського уряду, що потрібно змушувати людей обирати свій спосіб життя: чи вони хочуть залишитися, чи вони хочуть повернутися, якщо їм є куди повернутися.

"Це дуже важливо. В Україні вже існує феномен внутрішньо переміщених осіб. Це 7 чи 8 мільйонів людей. Це величезна частина українського суспільства, яка переїхала зі Сходу на Захід, з Півдня на Північ. Різні міграції, внутрішні міграції, очевидно, через безпекову ситуацію та жорстокі напади Росії на мирних жителів", - сказав він.

Лукасєвіч заявив, що Польща не буду змушувати людей виїжджати чи залишатися. "Це буде їхній вибір. Ми можемо, хіба що, провести якісь соціологічні дослідження, але знову ж таки – для цих людей немає жодної загрози чи несправедливості, яка могла б їх спіткати", - додав він.