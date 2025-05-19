Президентские выборы в Польше: кто лидирует после подсчета более 99% голосов
В Польше подходит к концу первый тур президентских выборов. Уже известны данные с большинства избирательных участков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Согласно данным Onet, в тройку лидеров вошли:
- Рафал Тшасковский - 31,2%;
- Кароль Навроцкий - 29,7%;
- Славомир Менцен - 14,9 процента.
Среди других кандидатов в президенты:
- Гжегож Браун - 6,4%;
- Шимон Головня - 5%;
- Адриан Зандберг - 4,8%;
- Магдалена Беят - 4,2%;
- Кшиштоф Становский - 1,2%;
- Йоанна Сенишин - 1,1%;
- Марек Якубьяк - 0,8%;
- Артур Бартошевич - 0,5%;
- Мацей Мацяк - 0,2%;
- Марек Вох - 0,1%.
Иллюстративное фото: известны результаты голосований большинства избирательных участков Польши (скриншот)
Выборы президента в Польше
В воскресенье, 18 мая, на территории Польши прошел первый тур президентских выборов. В нем принимали участие 13 кандидатов на пост главы страны.
Согласно результатам социологических опросов, среди фаворитов либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная политическая сила.
Подробнее о шансах кандидатов во втором туре и какие риски могут возникнуть для Украины, - читайте в нашем авторском материале.
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