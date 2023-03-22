ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на 120 млрд долларов, - Столтенберг

Новина українською →
Среда 22 марта 2023 00:16
Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на 120 млрд долларов, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.

Такую поддержку со стороны стран, входящих в Альянс, для Украины он назвал беспрецедентной.

"Хотя Соединенные Штаты Америки являются самым большим национальным донором, страны Европы и Канада обеспечили более половины совокупной помощи", - отметил Столтенберг.

Также он добавил, что европейские государства разместили у себя почти 5 миллионов украинских беженцев.

"Европа и Северная Америка продолжают применять невиданные экономические санкции против России, что свидетельствует о прочном единстве стран Северной Америки и Европы", - подчеркивает генсек НАТО.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины.

Также сообщалось, что генсек Североатлантического альянса планирует провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД, что намечено на 4-5 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Помощь Украине
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе