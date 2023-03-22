Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на 120 млрд долларов, - Столтенберг
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.
Такую поддержку со стороны стран, входящих в Альянс, для Украины он назвал беспрецедентной.
"Хотя Соединенные Штаты Америки являются самым большим национальным донором, страны Европы и Канада обеспечили более половины совокупной помощи", - отметил Столтенберг.
Также он добавил, что европейские государства разместили у себя почти 5 миллионов украинских беженцев.
"Европа и Северная Америка продолжают применять невиданные экономические санкции против России, что свидетельствует о прочном единстве стран Северной Америки и Европы", - подчеркивает генсек НАТО.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины.
Также сообщалось, что генсек Североатлантического альянса планирует провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД, что намечено на 4-5 апреля.
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