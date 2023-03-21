Столтенберг планирует провести заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД
Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД планирует провести генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции в Брюсселе.
"Я планирую провести заседание на нашей встрече министров иностранных дел через несколько недель", - говорится в заявлении.
Он пояснил, что данная платформа демонстрирует поддержку Украины. Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО намечено на 4-5 апреля.
Столтенберг отметил, что ему известно о возражении Венгрии по этому поводу и он надеется, что вопрос национальных меньшинств будет решен. Это может оказаться первым заседанием на уровне глав МИД с 2017 года.
Напомним, что в НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.
Венгрия угрожает блокировать интеграционное движение Украины в НАТО и Европейский союз из-за якобы несоблюдения прав закарпатских венгров.
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