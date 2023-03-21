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НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины, - Столтенберг

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 17:30
НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Чтобы сохранить поддержку Украины и одновременно защитить Альянс, союзники также находятся в процессе согласования новых целевых показателей мощностей для производства решающих в бою боеприпасов и взаимодействуют с промышленностью для наращивания производства", - говорится в сообщении.

Столтенберг добавил, что семь из 30 стран НАТО в настоящее время выполнили задачи по увеличению своих оборонных расходов до 2% ВВП. На июльском саммите в Вильнюсе они должны принять новые обязательства и повысить более 2% ВВП.

Также НАТО усиливает защиту критически важной национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в частности путем создания Координационной группы по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС.

Напомним, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД планирует провести генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.

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