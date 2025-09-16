ua en ru
"Четкие гарантии": Зеленский назвал единственный способ закончить войну

Вторник 16 сентября 2025 06:50
"Четкие гарантии": Зеленский назвал единственный способ закончить войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер - ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нас нужна четкая позиция президента Трампа", - заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку "у США их достаточно".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что после саммите лидеров США и РФ на Аляске, Дональд Трамп принял Владимира Зеленского и европейских лидеров 18 августа в Белом доме.

На этой встречи речь шла о завершении войны в Украине, и в основном - о послевоенных гарантиях безопасности. Предварительно известно, что страны Запада будут обеспечивать безопасность на море, в воздухе и на земле.

На днях Зеленский сообщил, что базовый документ о гарантиях безопасности для Украины и всей Европы уже фактически готов.

