Чистый четверг 2026: ПЦУ объяснила, что делать сегодня обязательно и чего на самом деле нельзя

Чистый четверг скрывает в себе гораздо больше смыслов, чем просто купание, уборка дома или выпекание пасок к Пасхе. В ПЦУ рассказали о настоящих традициях и значении этого дня для каждого украинца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
В Великий четверг, согласно информации ПЦУ, как и в любой другой праздничный или духовно выдающийся день, можно и нужно:
В то же время не советуют в ПЦУ сегодня:
"Потому что это - грех", - объяснили украинцам.
В ПЦУ напомнили, что в народной традиции Великий четверг называют Чистым, часто акцентируя на необходимости:
"Но это не влияет на очищение собственной души, что является сверхважным как для человека, так и для Церкви", - подчеркнули в ПЦУ.
Украинцам объяснили: "ссорясь, приказывая и заставляя кого-то к тщательной уборке, не приобретаешь душевных благ и пользы".
"В то же время, если эти домашние дела приносят человеку успокоение и утешение - вреда в них точно нет", - отметили в пресс-службе ПЦУ.
Сообщается, что народную традицию убирать в домах и выпекать паски именно в Великий четверг можно вывести из евангельских событий последних дней жизни Спасителя (о которых Церковь вспоминает в этот день).
Так, именно в четверг состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия (Евхаристии).
"К этой вечере ученики тоже готовились определенным образом... То есть, в тот четверг горница была убрана, ветхозаветная пасха была приготовлена", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается вместе с тем, что Библия не содержит прямых запретов печь паски и готовить блюда к пасхальному столу в другие дни.
"Или хотя бы намеков о том, что иначе они "не получатся" или будут "неправильными", - уточнили в ПЦУ.
Священное Писание вспоминает также, как после Тайной вечери (установив Таинство Евхаристии) Иисус Христос омыл ноги апостолам.
В ПЦУ сообщили, что это действие - очень символическое.
"И суть его не в соблюдении гигиены тела, а в проявлении глубокого смирения и любви к людям, в примере не искать власти, а служить друг другу", - объяснили людям.
Исходя из этого, "для верующих христиан довольно странно звучат призывы обязательно умыться или искупаться до восхода солнца в Великий четверг".
"Что является явным суеверием", - констатировали в ПЦУ.
Украинцам рассказали, что уборка, готовка, купание, умывание и т.д. - все эти действия "могут быть вполне полезными", если "не подменяют главного".
Речь идет о "стремлении встретить праздник с чистой душой, открытой для Бога".
"Поставьте Бога на первое место в своем календаре, делайте все запланированные дела с Богом в сердце - и тогда все будет в порядке, будет логично и понятно, в свое нужное и лучшее для этого время", - посоветовали в ПЦУ.
Кроме того, людям напомнили, что в Великий четверг - кроме литургии утром - вечером совершается особый чин воспоминания Страстей Христовых.
Тогда последовательно читаются 12 отрывков из Евангелия о последних часах перед смертью Спасителя:
"Эта служба является неповторимой, поэтому никакие дела, даже хорошие, не должны стать причиной, чтобы пропустить ее", - подытожили в ПЦУ.
