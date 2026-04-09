Чистий четвер 2026: ПЦУ пояснила, що робити сьогодні обов'язково і чого насправді не можна

Чистий четвер приховує в собі набагато більше сенсів, ніж просто купання, прибирання оселі чи випікання пасок до Великодня. У ПЦУ розповіли про справжні традиції та значення цього дня для кожного українця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
У Великий четвер, згідно з інформацією ПЦУ, як і в будь-який інший святковий чи духовно визначний день, можна і потрібно:
Водночас не радять у ПЦУ сьогодні:
"Бо це - гріх", - пояснили українцям.
У ПЦУ нагадали, що в народній традиції Великий четвер називають Чистим, часто акцентуючи на необхідності:
"Але це не впливає на очищення власної душі, що є надважливим як для людини, так і для Церкви", - наголосили у ПЦУ.
Українцям пояснили: "сварячись, наказуючи та змушуючи когось до ретельного прибирання, не здобуваєш душевних благ і користі".
"Водночас, якщо ці домашні справи приносять людині заспокоєння і втіху - шкоди в них точно немає", - зауважили у прес-службі ПЦУ.
Повідомляється, що народну традицію прибирати у домівках та випікати паски саме у Великий четвер можна вивести з євангельських подій останніх днів життя Спасителя (про які Церква згадує в цей день).
Так, саме в четвер відбулася Тайна вечеря, під час якої Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя (Євхаристії).
"До цієї вечері учні теж готувались певним чином... Тобто, в той четвер світлиця була прибрана, старозавітна паска була приготована", - розповіли у ПЦУ.
Зазначається водночас, що Біблія не містить прямих заборон пекти паски та готувати страви до великоднього столу в інші дні.
"Або хоча би натяків про те, що інакше вони "не вийдуть" чи будуть "неправильними", - уточнили у ПЦУ.
Священне Писання згадує також, як після Тайної вечері (встановивши Таїнство Євхаристії) Ісус Христос омив ноги апостолам.
У ПЦУ повідомили, що ця дія - дуже символічна.
"І суть її не в дотриманні гігієни тіла, а у виявленні глибокого смирення та любові до людей, у прикладі не шукати влади, а слугувати одне одному", - пояснили людям.
Виходячи з цього, "для віруючих християн досить дивно звучать заклики обов'язково умитися чи скупатися до сходу сонця у Великий четвер".
"Що є явним забобоном", - констатували у ПЦУ.
Українцям розповіли, що прибирання, готування, купання, умивання тощо - всі ці дії "можуть бути цілком корисними", якщо "не підміняють головного".
Йдеться про "прагнення зустріти свято з чистою душею, відкритою для Бога".
"Поставте Бога на перше місце у свій календар, робіть всі заплановані справи з Богом у серці - і тоді все буде в порядку, буде логічно і зрозуміло, у свій потрібний і найкращий для цього час", - порадили у ПЦУ.
Крім того, людям нагадали, що у Великий четвер - окрім літургії ранком - ввечері звершується особливий чин спогаду Страстей Христових.
Тоді послідовно читаються 12 уривків з Євангелія про останні години перед смертю Спасителя:
"Ця служба є неповторною, тому ніякі справи, навіть добрі, не повинні стати причиною, щоби пропустити її", - підсумували у ПЦУ.
