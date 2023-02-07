RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3700

Фото: число жертв землетрясения в Турции превысило 3700 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на вечер 7 февраля известно, что из-за землетрясения в Турции погибли 3 703 человека. При этом ранения получили десятки тысяч людей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar, такие данные приводит Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

"3703 человека погибли и 22 286 человек получили ранения в результате землетрясений в центре Кахраманмараша по состоянию на 18:00", - сказано в сообщении.

При этом число жертв стихийного бедствия продолжает расти.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 6 февраля, в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Согласно последним данным, было известно о более 3 500 человек, которые погибли в Турции из-за катаклизма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция