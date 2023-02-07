Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 3700

Станом на вечір 7 лютого відомо, що через землетрус у Туреччині загинуло 3 703 особи. При цьому поранення дістали десятки тисяч людей.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar , такі дані наводить Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD).

При цьому кількість жертв стихійного лиха продовжує зростати.

"3703 особи загинули та 22 286 осіб отримали поранення внаслідок землетрусів у центрі Кахраманмараша станом на 18:00", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 6 лютого, у Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Згідно з останніми даними, було відомо про понад 3 500 людей, які загинули в Туреччині через катаклізм.

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