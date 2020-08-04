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Зеленський висловив співчуття у зв'язку з вибухами в Бейруті

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 22:22
Зеленський висловив співчуття у зв'язку з вибухами в Бейруті
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Зеленський шокований новинами про вибухи у столиці Лівану

Президент Володимир Зеленський заявив, що був шокований наслідками масштабних вибухів у Бейруті. Український президент висловив глибокі співчуття у зв’язку з трагедією

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - написав глава держави.

Нагадаємо, кілька годин тому у столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужних вибухи.

За останніми даними, вибухи спричинили масштабні руйнування, поранення отримали понад 2,5 тисячі людей.

РБК-Україна писало про версії та причини вибухів у Бейруті, а також наслідки руйнувань.

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