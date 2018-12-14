Число жертв теракту в Страсбурзі зросло до 4

Фото: ярмарок у Страсбурзі, де сталася стрілянина (twitter.com/UkrZaKordono)

Теракт у Страсбурзі стався ввечері 11 грудня

Кількість жертв теракту в Страсбурзі (Франція) зросла до 4 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення AP у Twitter.

"Четвертий чоловік помер після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.

Як писало РБК-Україна, 11 грудня поряд з різдвяним ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої троє людей загинули, ще 12 були поранені. Через стрілянину у Франції посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках.

Крім того, повідомлялося, що нападник, який влаштував стрілянину в Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний кілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він знаходився в списку осіб, які становлять загрозу безпеці Франції.