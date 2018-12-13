Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси

Фото: ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordono)

Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии

Нападавший, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге 11 декабря, рассказал о мотивах нападения водителю такси. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.

Как отмечается, стрельбой Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии. В издании добавили, что полиция продолжает поиски нападавшего.

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке. В информации, помещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.

Как известно, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.

Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов. Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.

Добавим, Италия усилила антитеррористические меры до максимального уровня на период рождественских праздников после стрельбы в Страсбурге.