Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси

Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии
Нападавший, который устроил стрельбу возле рождественской ярмарки в Страсбурге 11 декабря, рассказал о мотивах нападения водителю такси. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.
Как отмечается, стрельбой Шериф Шекатт хотел отомстить за своих убитых братьев в Сирии. В издании добавили, что полиция продолжает поиски нападавшего.
Ранее РБК-Украина писало, что во Франции полиция распространила фотографию мужчины, который устроил стрельбу в Страсбурге на рождественской ярмарке. В информации, помещенной рядом с фотографией, указано имя - Шариф Шекатт, его возраст - 29 лет, рост - 180 см.
Как известно, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.
Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов. Полиция сразу после стрельбы просила жителей не покидать дома.
Добавим, Италия усилила антитеррористические меры до максимального уровня на период рождественских праздников после стрельбы в Страсбурге.