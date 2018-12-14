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Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 17:59
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4
Фото: ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordono)

Теракт в Страсбурге произошел вечером 11 декабря

Число жертв теракта в Страсбурге (Франция) возросло до 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение AP в Twitter.

"Четвертый человек умер после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге", - говорится в сообщении.

Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке. 

Как писало РБК-Украина, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены. Из-за стрельбы во Франции усилили контроль на границах, а также рождественских рынках.

Кроме того, сообщалось, что нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

Полиция задержала еще двух человек за стрельбу в Страсбурге ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге
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