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В ході стрілянини у Страсбурзі загинула одна людина, є поранені

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 22:43
В ході стрілянини у Страсбурзі загинула одна людина, є поранені
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

В ході стрільби десять людей поранені

Щонайменше одна людина загинула і 10 поранено під час стрілянини біля Різдвяного ярмарку у французькому місті Страсбург у вівторок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело в прокуратурі повідомило, що мотив стрілянини був не відразу ясний і що проводиться розслідування, щоб з'ясувати, чи пов'язано це з тероризмом.

Зазначено, що в даний час ведеться пошук стрілка, який зник з місця події. Згідно інформації, що надходить, він вів вогонь з автоматичної зброї.

Зазначено, що поліція оточила територію. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у французькому Страсбурзі відбулася стрілянина у центрі міста на Різдвяному ярмарку.

Як повідомляло РБК-Україна, у Франції зросла кількість жертв і постраждалих в результаті масових акцій протесту так званих "жовтих жилетів". За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на вівторок, 11 грудня, ще 1 тис. 407 осіб отримали поранення, з яких 46 - важкі.

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