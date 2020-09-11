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Від лісових пожеж в північній Каліфорнії загинули 10 осіб

Каліфорнія, П'ятниця 11 вересня 2020 10:43
Від лісових пожеж в північній Каліфорнії загинули 10 осіб
Фото: пожежа в північній Каліфорнії (ktla.com)
Автор: РБК-Україна

Мінімум 10 осіб загинули під час лісових пожеж в північній Каліфорнії, які розгорілися на початку тижня. Ще 16 осіб пропали без вісті.

Про це повідомляє Associated Press.

У четвер шериф округу Бьютт Дерек Белл повідомив про сім знайдених тілах і загальне число жертв від пожеж на півночі штату досягло 10. Але число може збільшитися, оскільки ще 16 осіб залишаються зниклими безвісти. Ще чотири людини з серйозними опіками госпіталізовані.

Пожежі спалахнули на початку тижня, але до п'ятниці швидкість поширення зменшилася через послаблення вітру та дим, який накрив територію і знизив температуру. Це дозволило більш ефективно працювати пожежникам. Але при цьому, через задимлення брати участь у гасінні пожеж не можуть вертольоти.

Все ж більше двох тисяч будинків та інших будівель були знищені пожежею, яка розпочалась кілька тижнів тому на північному сході Сан-Франциско.

Загальна площа природних пожеж в цьому році в американському штаті Каліфорнія зросла до 881,4 тисяч гектарів.

Зазначимо, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж, проте через тиждень пожежа збільшилася більш ніж в два рази.

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Новини України В світі пожежапроисшествиеКалифорния
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