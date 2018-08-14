В Італії обрушився міст: загинули щонайменше 20 осіб

Також повідомляється про 20 машин, які опинилися під завалами

В результаті обвалення автомобільного мосту в Генуї (Італія) загинули щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano з посиланням на слова рятувальників, які брали участь у розборі завалів.

Крім того, згідно з інформацією, під час обвалення на мосту знаходилося не менше десятка автомобілів.

За словами міністра транспорту Італії Данило Тонінеллі, аварія стала "великою трагедією" для країни.

Він також повідомив на своїй сторінці в Twitter, що спрямовується на місце катастрофи разом зі своїм заступником.

Фото (twitter.com/poliziadistato, BeckyBluepuff, RoelantSiekman, anathema_FPE,crofin67, followalexcam)

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни частково обрушився віадук. Пізніше з'явилося відео події. Зазначалося, що у момент обвалення на мосту знаходилося багато автомобілів.