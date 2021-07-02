Кількість жертв обрушення будинку у Майамі сягнула 20

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 20 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що напередодні ввечері рятувальники знайшли ще двох жертв.
"На жаль, однією з цих жертв є семирічна донька пожежника з міста Маямі", - сказала вона.
Відтак, загальна кількість загиблих зросла до 20, зниклими вважаються 128 осіб.
Президент США Джо Байден 1 липня відвідав рятувальників та родичів загиблих і зниклих, пообіцявши надати всю необхідну допомогу на федеральному рівні.
Раніше повідомлялось про 16 загиблих.
Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.
Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.