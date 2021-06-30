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Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 16

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Флорида, Середа 30 червня 2021 20:25
Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 16 Фото: офіційно загиблими при обваленні будинку в Майамі числяться 16 осіб (miaminewtimes.com)
Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 16 осіб.

Про про це повідомляє The Washington Post.

"Нам вдалося дістати з-під завалів тіла ще чотирьох жертв. Загальна кількість загиблих зросла до 16",-заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

Вона додала, що досі не встановлено місце розташування 147 осіб, які могли перебувати в будівлі в момент обвалення.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

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Майами обрушение дома Флорида
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