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Байден оголосив режим НС у Флориді. Сталося масштабне обвалення будівлі

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Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 08:35
Байден оголосив режим НС у Флориді. Сталося масштабне обвалення будівлі Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В американському місті Серфсайд сталося масштабне обвалення будівлі, доля 99 осіб залишається невідомою. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку. Також Байден розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.

Зазначимо, після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою. Близько 35 осіб дістали з-під завалів.

Обвалення 12-поверхового кондомініуму Champlain Towers South в невеликому прибережному містечку Серфсайд сталося в ніч на четвер. Ще до настання світанку почалася масштабна пошуково-рятувальна операція.

Точна кількість орендарів невідома, поліція намагається зібрати всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, Джо Байден запропонував владі Майамі допомогу федерального уряду.

Зазначимо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обвалився в передмісті Майамі.

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