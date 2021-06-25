Байден оголосив режим НС у Флориді. Сталося масштабне обвалення будівлі
В американському місті Серфсайд сталося масштабне обвалення будівлі, доля 99 осіб залишається невідомою. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.
Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку. Також Байден розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.
Зазначимо, після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою. Близько 35 осіб дістали з-під завалів.
Обвалення 12-поверхового кондомініуму Champlain Towers South в невеликому прибережному містечку Серфсайд сталося в ніч на четвер. Ще до настання світанку почалася масштабна пошуково-рятувальна операція.
Точна кількість орендарів невідома, поліція намагається зібрати всю необхідну інформацію.
Нагадаємо, Джо Байден запропонував владі Майамі допомогу федерального уряду.
Зазначимо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обвалився в передмісті Майамі.