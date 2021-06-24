ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля Маямі обвалилася багатоповерхівка. На місці масштабна рятувальна операція

Новость на русском →
Маямі, Четвер 24 червня 2021 11:58
Біля Маямі обвалилася багатоповерхівка. На місці масштабна рятувальна операція Фото: біля Маямі обвалився будинок (twitter.com/MiamiBeachPD)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 24 червня в містечку Серфсайд в передмісті Майамі обвалилася багатоповерхівка. На даний момент про жертв і постраждалих невідомо, на місці проводиться масштабна рятувальна операція.

Про це повідомляє NBC.

Повідомляється, що на місце обвалення прибули майже 80 рятувальних розрахунків. На даний момент проводяться масштабні пошуково-рятувальні роботи.

На кадрах з місця події видно, що більша частина багатоповерхівки перетворилася на купу уламків.

Поки невідомо, скільки людей знаходилося в будівлі і скільки могли постраждати. Дванадцятиповерховий будинок був побудований в 1981 році, в ньому більше 130 квартир. Мешканців уцілілої частини будівлі вже переселили до місцевого громадського центру.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, в 2019 році в американському штаті Нью-Джерсі стався обвал житлового будинку, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки обвалення дом
NEWS
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ