Число жертв обрушения дома в Майами достигло 20

Число погибших в результате обрушения дома в Майами вновь возросло. Теперь число жертв составляет 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что накануне вечером спасатели нашли еще двух жертв.
"К сожалению, одной из этих жертв является семилетняя дочь пожарного из города Майами", - сказала она.
Следовательно, общее количество погибших возросло до 20, пропавшими считаются 128 человек.
Президент США Джо Байден 1 июля посетил спасателей и родственников погибших и пропавших, пообещав оказать всю необходимую помощь на федеральном уровне.
Раньше сообщалось о 16 погибших.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.