Число жертв обрушения дома в Майами достигло 20

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что накануне вечером спасатели нашли еще двух жертв.

"К сожалению, одной из этих жертв является семилетняя дочь пожарного из города Майами", - сказала она.

Следовательно, общее количество погибших возросло до 20, пропавшими считаются 128 человек.

Президент США Джо Байден 1 июля посетил спасателей и родственников погибших и пропавших, пообещав оказать всю необходимую помощь на федеральном уровне.