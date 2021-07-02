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Число жертв обрушения дома в Майами достигло 20

Автор: Даша Харченко

Число погибших в результате обрушения дома в Майами вновь возросло. Теперь число жертв составляет 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что накануне вечером спасатели нашли еще двух жертв.

"К сожалению, одной из этих жертв является семилетняя дочь пожарного из города Майами", - сказала она.

Следовательно, общее количество погибших возросло до 20, пропавшими считаются 128 человек.

Президент США Джо Байден 1 июля посетил спасателей и родственников погибших и пропавших, пообещав оказать всю необходимую помощь на федеральном уровне.

Раньше сообщалось о 16 погибших.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

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