Кількість жертв обрушення будинку у Майамі сягнула 20

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що напередодні ввечері рятувальники знайшли ще двох жертв.

"На жаль, однією з цих жертв є семирічна донька пожежника з міста Маямі", - сказала вона.

Відтак, загальна кількість загиблих зросла до 20, зниклими вважаються 128 осіб.

Президент США Джо Байден 1 липня відвідав рятувальників та родичів загиблих і зниклих, пообіцявши надати всю необхідну допомогу на федеральному рівні.