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Кількість жертв обрушення будинку у Майамі сягнула 20

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США, П'ятниця 02 липня 2021 23:03
Кількість жертв обрушення будинку у Майамі сягнула 20 Фото: офіційно загиблими при обваленні будинку в Майамі числяться 20 осіб (miaminewtimes.com)
Автор: Даша Харченко

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Майамі знову зросла. Тепер кількість жертв становить 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що напередодні ввечері рятувальники знайшли ще двох жертв.

"На жаль, однією з цих жертв є семирічна донька пожежника з міста Маямі", - сказала вона.

Відтак, загальна кількість загиблих зросла до 20, зниклими вважаються 128 осіб.

Президент США Джо Байден 1 липня відвідав рятувальників та родичів загиблих і зниклих, пообіцявши надати всю необхідну допомогу на федеральному рівні.

Раніше повідомлялось про 16 загиблих.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

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