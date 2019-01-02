Кількість жертв обвалення будинку в Магнітогорську сягнула 11

Фото: обвалення в Магнітогорську (з відкритих джерел)

Рятувальники витягли з-під завалів ще два тіла

У Магнітогорську (Росія) кількість загиблих у результаті вибуху і обвалення житлового будинку зросла до 11 осіб, 33 вважаються зниклими. Про це повідомили в ГУ МНС Росії по Челябінській області, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Станом на 7:15 за мск (6:15 за Києвом) рятувальники витягли з-під завалів уже 11 тіл.

"11 тіл витягнули", - сказав співробітник МНС у Челябінській області.

У ніч на понеділок, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісті - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.

Нагадаємо, в Магнітогорську (Росія) в результаті пожежі в маршрутці у вівторок, 1 січня, загинули три людини.