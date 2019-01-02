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Число жертв обрушения дома в Магнитогорске достигло 11

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 06:30
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске достигло 11
Фото: обрушение в Магнитогорске (из открытых источников)

Спасатели извлекли из под завалов еще два тела

В Магнитогорске (Россия) число погибших в результате взрыва и обрушения жилого дома возросло до 11 человек, 33 числятся пропавшими. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По состоянию на 7:15 мск (6:15 по Киеву) спасатели извлекли из под завалов уже 11 тел.

"11 тел извлечено", - сказал сотрудник МЧС в Челябинской области.

В ночь на понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.

Напомним, в Магнитогорске (Россия) в результате пожара в маршрутке во вторник, 1 января, погибли три человека.

СК России отрицает обнаружение на месте взрыва в Магнитогорске гексогена Возросло число жертв обрушения подъезда в России
Новости Украины Российская Федерацияобрушение дома
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